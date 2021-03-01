У Києві 27 лютого рятувальник ДСНС отримали виклик – загорілась сауна. Як виявилось, вона була облаштована просто у підвалі двоповерхового гаража. Надзвичайники винесли із вогню двох людей – чоловіка та жінку.

Вони живі, їх передали бригаді "швидкої" з отруєнням продуктами горіння.

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Це сталось на Троєщині, вулиця Радунська, 3. Вогонь встиг охопити 10 квадратних метрів. Причина пожежі наразі невідома.

На місці події працювали 12 рятувальників і 3 одиниці техніки.

26 лютого у будинку в місті Васильків Київської області ввечері також трапилася пожежа. На місці події знайшли тіла 2 людей. А на вихідних на Оболоні горів мініринок.

Також 27 лютого у Чернівцях сталась пожежа у лікарні. Загинули 2 людини.