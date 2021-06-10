У Києві на Троєщині сталась масова бійка з різаниною

У Києві на проспекті Маяковського, що на Троєщині, вночі на 10 червня сталась бійка з різаниною. На водія Geelly напали кілька чоловіків нібито з расистськими висловлюваннями.

Нападники побили його битою, а також пошкодили автівку. Чоловік намагався втекти й нібито спричинив наїзд на дівчину та врізався у припарковане авто.

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Дивно, але у дівчини виявили ножове поранення. Хто його завдав – наразі невідомо.

На місце інциденту прибула поліція та швидка. Всі деталі з’ясовуються.

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