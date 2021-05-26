Ймовірного зловмисника доволі швидко затримала поліція. Він вже зізнався у скоєному, втім мотиви своєї поведінки він пояснити не зміг.

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Деталі інциденту

Транспорт у вогні помітили патрульні та їхні колеги з Деснянського управління поліції, що перебували неподалік. У цей час водій тролейбусу припинив рух й люди швидко вийшли з салону.

Йдеться про тролейбус № 37.

На місце прибули рятувальники й швидко ліквідували пожежу.

На місці події працює слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Що загрожує терористу

Затриманому оголосили вже підозру. Про це повідомляє Київська прокуратура. Чоловіку, 1993 року народження, загрожує довічне або строк до 15 років.

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