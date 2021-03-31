Другий випадок в будинку за тиждень: у Києві на Троєщині з висоти впала молода жінка
Жінка загинула миттєво / dtp.kiev.ua
Жахлива подія сталася вдень 31 березня в Деснянському районі Києва. Молода дівчина, якій на вигляд близько 30 років, впала з висоти 10 поверху.
Джерело:dtp.kiev.ua
За попередніми даними, смерть жінки була миттєвою. Лікарям, які прибули на місце події, залишалося лише зафіксувати загибель постраждалої.
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На місці події працює слідчо-оперативна група.
Другий випадок за тиждень
- Інцидент стався близько 15:00 в будинку на вулиці Лисківській, 28А.
- Молода жінка з невідомих наразі причин випала з висоти на ступеньки біля входу до під'їзду.
- Поліцейські опитують свідків події та намагаються з'ясувати, чи подія пов'язана з умисним вбивством, або є самогубством.
- Виключати версію вбивства наразі поліцейські не можуть.
На місці події працюють поліцейські / Фото dtp.kiev.ua
За даними спільноти dtp.kiev.ua, подібний інцидент за цією ж адресою стався 4 дні тому. Тоді з вікна також випала молода жінка, яка загинула на місці.
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