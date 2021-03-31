Другий випадок в будинку за тиждень: у Києві на Троєщині з висоти впала молода жінка

Джерело:dtp.kiev.ua
Жахлива подія сталася вдень 31 березня в Деснянському районі Києва. Молода дівчина, якій на вигляд близько 30 років, впала з висоти 10 поверху.
За попередніми даними, смерть жінки була миттєвою. Лікарям, які прибули на місце події, залишалося лише зафіксувати загибель постраждалої.
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На місці події працюють поліцейські / Фото dtp.kiev.ua
За даними спільноти dtp.kiev.ua, подібний інцидент за цією ж адресою стався 4 дні тому. Тоді з вікна також випала молода жінка, яка загинула на місці.Зверніть увагу! Кількість самогубств у Києві з початку 2021 року стрімко зросла. Поліцейські фіксують кілька самогубств на тиждень. За деякими даними, до збільшення кількості суїцидів серед дорослих призвела пандемія.