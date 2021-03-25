У Києві на Троєщині вщент згорів мінівен: фото
Fiat обгорів майже весь / dtp.kiev.ua
Чергова пожежа, в якій згоріла автівка, сталася вночі 25 березня в Деснянському районі Києва. Внаслідок пожежі від Fiat Doblo залишився лише обвуглений метал.
Джерело:Київ оперативний
На місці події працювали поліцейські та рятувальники ДСНС, які намагалися хоча б якось врятувати автівку. Втім, зробити цього не вдалося – машина, скоріш за все, ремонту вже не підлягає.
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Власником "італійця" виявився підприємець та власник магазину, біля якого й була припаркована машина.
Могли підпалити
Слідчі не відкидають варіант підпалу / Фото dtp.kiev.ua
- Слідчі, які приїздили на виклик через пожежу, відкрили кримінальне провадження щодо пошкодження майна.
- Втім, справу можуть закрити, якщо екперти дійдуть висновків, що пожежа сталася через несправності з проводкою.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. На сусідні машини вогонь перекинутися не встиг.
Для гасіння вогню пожежники задіяли 2 одиниці техніки.
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