У Києві на Троєщині з'явились нібито фейкові контролери у транспорті

У Києві у громадському транспорті начебто з'явились несправжні контролери. Місцеві мешканці кажуть, що вони активні в пікові години.

Цю інформацію поширили у фейсбуці. У дописі є також кілька фото цих "контролерів", аби інші пасажири могли їх упізнати.

Читайте також Сердечко замість кола: у центрі Києва помітили незвичний світлофор – фото

Що відомо про нібито фейкових контролерів

Повідомляється, що група чоловіків та жінка представляються контролерами, при собі з документів мають тільки посвідчення, яке, за словами очевидців, не дають можливості прочитати. Також у “контролерів” при собі начебто шляховий лист без печатки.

Жетони і уніформа відсутні, на чотирьох один сканер для зчитування QR кодів,

– йдеться в дописі.

Групу “контролерів” бачили на маршрутах 114 автобусу і 50 тролейбусу. Заходять тільки в години пік у транспорт на Троєщині і тільки в той, що прямує з центру.

Як впізнати не справжніх контролерів

У контролера має бути посвідчення та номерний жетон. "Це підтверджує, що це наш контролер", підкреслили в КП "Київпастранс".

На посвідченні має бути написано, що це КП "Київпастранс", ПІБ працівника, підпис й печатка підприємства.