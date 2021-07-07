У Києві на Троєщині з'явились нібито фейкові контролери у транспорті
Джерело:Спільнота “Троєщина“ у фейсбуці
У Києві у громадському транспорті начебто з'явились несправжні контролери. Місцеві мешканці кажуть, що вони активні в пікові години.
Цю інформацію поширили у фейсбуці. У дописі є також кілька фото цих "контролерів", аби інші пасажири могли їх упізнати.
Читайте також Сердечко замість кола: у центрі Києва помітили незвичний світлофор – фото
Що відомо про нібито фейкових контролерів
Повідомляється, що група чоловіків та жінка представляються контролерами, при собі з документів мають тільки посвідчення, яке, за словами очевидців, не дають можливості прочитати. Також у “контролерів” при собі начебто шляховий лист без печатки.
Жетони і уніформа відсутні, на чотирьох один сканер для зчитування QR кодів,
– йдеться в дописі.
Групу “контролерів” бачили на маршрутах 114 автобусу і 50 тролейбусу. Заходять тільки в години пік у транспорт на Троєщині і тільки в той, що прямує з центру.
Як впізнати не справжніх контролерів
У контролера має бути посвідчення та номерний жетон. "Це підтверджує, що це наш контролер", підкреслили в КП "Київпастранс".
На посвідченні має бути написано, що це КП "Київпастранс", ПІБ працівника, підпис й печатка підприємства.