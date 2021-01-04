На Трухановому острові хочуть побудувати водний стадіон: як на ідею реагують кияни
Генплан Києва передбачає побудову на Трухановому острові нового водного комплексу – стадіону для спортсменів. Ця ідея наразі не дуже припала до душі киянам. Люди кажуть, що спочатку добре було б відремонтувати ті басейни, які є в столиці.
Чиновники, однак, вважають, що необхідно будувати нові універсальні комплекси в кожному районі міста. Про це мовиться на фейсбук-сторінці "Генплану Києва".
Читайте також Трагічне новорічне застілля: чоловік застрелив з травмату цивільну дружину в Києві
Великі плани: спорткомплекси в кожному районі
На Трухановому острові в затоці хочуть спорудити Центр олімпійської підготовки з водних видів спорту – водноспортивного стадіону, а також спортивну та реабілітаційно-оздоровчу базу олімпійської та паралімпійської підготовки.
Загалом проєктом Генплану Києва передбачено збільшення місткості та кількості масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд загальноміського та місцевого рівня майже вдвічі.
Крім того, в кожному мікрорайоні Києва заплановано будівництво:
- багатофункціональних відкритих спортивних майданчиків,
- спортивних споруд із комплексом тренажерів,
- майданчиків для ігрових видів спорту.
Кияни вже критикують цю ідею
- У коментарях під постом мешканці столиці скептично поставились до ідеї влади. Люди пишуть, що острів не варто чіпати, а необхідно відновити старі басейни й спортивні комплекси та не руйнувати їх.
- Таких об’єктів у столиці чимало. До прикладу, басейн на вулиці Курнатовського (Воскресенка). На його місці тепер будуватимуть черговий житловий квартал.
Поділитися новиною