Генплан Києва передбачає побудову на Трухановому острові нового водного комплексу – стадіону для спортсменів. Ця ідея наразі не дуже припала до душі киянам. Люди кажуть, що спочатку добре було б відремонтувати ті басейни, які є в столиці.

Чиновники, однак, вважають, що необхідно будувати нові універсальні комплекси в кожному районі міста. Про це мовиться на фейсбук-сторінці "Генплану Києва".

Читайте також Трагічне новорічне застілля: чоловік застрелив з травмату цивільну дружину в Києві

Великі плани: спорткомплекси в кожному районі

На Трухановому острові в затоці хочуть спорудити Центр олімпійської підготовки з водних видів спорту – водноспортивного стадіону, а також спортивну та реабілітаційно-оздоровчу базу олімпійської та паралімпійської підготовки.

Загалом проєктом Генплану Києва передбачено збільшення місткості та кількості масових спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд загальноміського та місцевого рівня майже вдвічі.

Крім того, в кожному мікрорайоні Києва заплановано будівництво:

багатофункціональних відкритих спортивних майданчиків,

спортивних споруд із комплексом тренажерів,

майданчиків для ігрових видів спорту.

Зверніть увагу! На територіях рекреаційних лісів, прилеглих до житлової забудови, на Дніпровських островах та у прибережних зонах пропонують створити спортивні парки. У планах також – будівництво спортивних об'єктів міського значення для підготовки спортсменів високого класу і проведення змагань національного та міжнародного рівня.

Кияни вже критикують цю ідею