Ледве не збили людей: у Києві на пляжі Труханового острова п'яні чоловіки на квадроциклах
Двоє нетверезих чоловіків потрапили у ДТП та ледь не збили людей. Сталося це 28 квітня у заповідній зоні Труханового острова, куди проїзд автотранспорту дозволено лише по спецпропусках.
Джерело:dtp.kiev.ua
Як стверджують очевидці, чоловіки на квадроциклах їздили пішохідною зоною та пляжем на швидкості близько 60 кілометрів на годину. Вони дивом не збили нікого з тих, хто відпочивав на пляжі.
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Застрягли в піску
- Чоловіки не мали проїжджати на Труханів острів, оскільки там нещодавно запровадили такі обмеження. Рухатися заповідною зоною дозволено лише спецтранспорту та із максимальною швидкістю у 15 кілометрів на годину.
- Втім, водії квадроциклів заїхали у пішохідну зону через пляж, де вони ледве не накоїли лиха.
- Спочатку вони потрощили вудочки відпочивальників, а дорогою назад ледь не збили велосипедиста та пошкодили машину Муніципальної варти.
- Закінчилися розваги чоловіків після того, як вони застрягли в піску. Тоді ж їх спіймали і самі розлючені рибалки, і правоохоронці.
Тоді ж зловмисників затримали. На місці події працювали поліцейські. Вони склали щодо порушників протоколи щодо скоєння ДТП та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.
Квадроцикли, за деякими даними, чоловіки орендували.
Дивіться відео сюжету про нетверезі покатушки чоловіків Трухановим островом:
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