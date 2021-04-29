Двоє нетверезих чоловіків потрапили у ДТП та ледь не збили людей. Сталося це 28 квітня у заповідній зоні Труханового острова, куди проїзд автотранспорту дозволено лише по спецпропусках.

Як стверджують очевидці, чоловіки на квадроциклах їздили пішохідною зоною та пляжем на швидкості близько 60 кілометрів на годину. Вони дивом не збили нікого з тих, хто відпочивав на пляжі.

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Порушники правил дорожнього руху також знесли вудки рибалок та дивом проїхали повз них.

Застрягли в піску

Чоловіки не мали проїжджати на Труханів острів, оскільки там нещодавно запровадили такі обмеження. Рухатися заповідною зоною дозволено лише спецтранспорту та із максимальною швидкістю у 15 кілометрів на годину.

Втім, водії квадроциклів заїхали у пішохідну зону через пляж, де вони ледве не накоїли лиха.

Спочатку вони потрощили вудочки відпочивальників, а дорогою назад ледь не збили велосипедиста та пошкодили машину Муніципальної варти.

Закінчилися розваги чоловіків після того, як вони застрягли в піску. Тоді ж їх спіймали і самі розлючені рибалки, і правоохоронці.

Тоді ж зловмисників затримали. На місці події працювали поліцейські. Вони склали щодо порушників протоколи щодо скоєння ДТП та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Квадроцикли, за деякими даними, чоловіки орендували.

Дивіться відео сюжету про нетверезі покатушки чоловіків Трухановим островом: