Ледве не збили людей: у Києві на пляжі Труханового острова п'яні чоловіки на квадроциклах

Джерело:dtp.kiev.ua
Двоє нетверезих чоловіків потрапили у ДТП та ледь не збили людей. Сталося це 28 квітня у заповідній зоні Труханового острова, куди проїзд автотранспорту дозволено лише по спецпропусках.
Як стверджують очевидці, чоловіки на квадроциклах їздили пішохідною зоною та пляжем на швидкості близько 60 кілометрів на годину. Вони дивом не збили нікого з тих, хто відпочивав на пляжі.
Дивіться також У депо в Києві зіштовхнулися три тролейбуси
Тоді ж зловмисників затримали. На місці події працювали поліцейські. Вони склали щодо порушників протоколи щодо скоєння ДТП та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.
Квадроцикли, за деякими даними, чоловіки орендували.
Дивіться відео сюжету про нетверезі покатушки чоловіків Трухановим островом: