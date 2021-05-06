Втім, виявилось, що знахідка – звичайний муляж. Про це повідомили в поліції.

А це було вчора На площі та на станції метро: у Києві шукали вибухівку на Майдані Незалежності

Як виглядала "вибухівка"

Але виглядала вона як справжня бомба. Хто вирішив так пожартувати, – наразі невідомо.

Ось такий предмет знайшли на острові / Фото "Муніципальної варти"

До речі, за такий гумор можна потрапити до в'язниці.

2 березня парламент проголосував за посилення відповідальності за такі "жарти". Якщо раніше за це могли дати від 2 до 6 років, відтепер псевдомінери отримуватимуть від 4 до 8 років, а ще конфісковуватимуть майно.