У Києві на Трухановому острові знайшли "вибухівку": чим усе закінчилось

У Києві на Трухановому острові 6 травня знайшли підозрілий предмет, який схожий на справжню вибухівку. На ноги підняли поліцію, вибухотехників та залучили службових собак.
Втім, виявилось, що знахідка – звичайний муляж. Про це повідомили в поліції.
А це було вчора На площі та на станції метро: у Києві шукали вибухівку на Майдані Незалежності
Як виглядала "вибухівка"
Але виглядала вона як справжня бомба. Хто вирішив так пожартувати, – наразі невідомо.
Ось такий предмет знайшли на острові / Фото "Муніципальної варти"
До речі, за такий гумор можна потрапити до в'язниці.2 березня парламент проголосував за посилення відповідальності за такі "жарти". Якщо раніше за це могли дати від 2 до 6 років, відтепер псевдомінери отримуватимуть від 4 до 8 років, а ще конфісковуватимуть майно.
Фейкові замінування у Києві
- Об'єктами фейкових замінувань стають адміністративні будівлі, торговельні центри, станції метро та інші місця, де перебуває велика кількість людей.
- Поліція вже затримала не одного "жартівника". Виявляється таким займаються як кияни, так й "гастролери". Наприклад, торік правоохоронці впіймали у столиці уродженця Львівської області, який мав паспорт США.