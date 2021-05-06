У Києві на Трухановому острові знайшли "вибухівку": чим усе закінчилось

У Києві на Трухановому острові 6 травня знайшли підозрілий предмет, який схожий на справжню вибухівку. На ноги підняли поліцію, вибухотехників та залучили службових собак.

Втім, виявилось, що знахідка – звичайний муляж. Про це повідомили в поліції.

А це було вчора На площі та на станції метро: у Києві шукали вибухівку на Майдані Незалежності

Як виглядала "вибухівка"

Але виглядала вона як справжня бомба. Хто вирішив так пожартувати, – наразі невідомо.

Ось такий предмет знайшли на острові / Фото "Муніципальної варти"

До речі, за такий гумор можна потрапити до в'язниці.

Об'єктами фейкових замінувань стають адміністративні будівлі, торговельні центри, станції метро та інші місця, де перебуває велика кількість людей.

Поліція вже затримала не одного "жартівника". Виявляється таким займаються як кияни, так й "гастролери". Наприклад, торік правоохоронці впіймали у столиці уродженця Львівської області, який мав паспорт США.