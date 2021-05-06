У Києві на Трухановому острові знайшли "вибухівку": чим усе закінчилось

6 травня 2021 , 11:23
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Джерело:

"Сегодня"

У Києві на Трухановому острові 6 травня знайшли підозрілий предмет, який схожий на справжню вибухівку. На ноги підняли поліцію, вибухотехників та залучили службових собак.

Втім, виявилось, що знахідка – звичайний муляж. Про це повідомили в поліції.

А це було вчора На площі та на станції метро: у Києві шукали вибухівку на Майдані Незалежності

Як виглядала "вибухівка"

Але виглядала вона як справжня бомба. Хто вирішив так пожартувати, – наразі невідомо.

Ось такий предмет знайшли на острові / Фото "Муніципальної варти"

До речі, за такий гумор можна потрапити до в'язниці.

2 березня парламент проголосував за посилення відповідальності за такі "жарти". Якщо раніше за це могли дати від 2 до 6 років, відтепер псевдомінери отримуватимуть від 4 до 8 років, а ще конфісковуватимуть майно.

Фейкові замінування у Києві

  • Об'єктами фейкових замінувань стають адміністративні будівлі, торговельні центри, станції метро та інші місця, де перебуває велика кількість людей.
  • Поліція вже затримала не одного "жартівника". Виявляється таким займаються як кияни, так й "гастролери". Наприклад, торік правоохоронці впіймали у столиці уродженця Львівської області, який мав паспорт США.
Автор: Ярослав Голобородько