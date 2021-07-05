Щеплюватимуть щоденно: центр масової вакцинації у МВЦ починає роботу у новому графіку

Починаючи з 5 липня, розташований у київському МВЦ центр масової вакцинації проти COVID-19 працюватиме без вихідних. Це дозволить значно збільшити кількість щеплених жителів столиці до нової хвилі коронавірусної хвороби.

За словами заступниці мера Києва Ганни Старостенко, медики у Міжнародному виставковому центрі працюватимуть щодня з 10:00 до 17:30. Отримати щеплення, як і раніше, можна за попереднім записом або у порядку живої черги.

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Вакцинують людей у центрах масової вакцинації наразі лише китайським препаратом CorovaVac.

Щепитися можна не тільки у МВЦ

Як зазначила Старостенко, за останні місяці кількість повністю імунізованих киян збільшилася майже в 5,5 рази. Лише за червень у Києві використали 219 тисяч доз вакцин.

Як отримати щеплення проти COVID-19 у Києві

Ті, хто хочуть вакцинуватись у МВЦ, можуть це зробити за допомогою попереднього запису через сервіс Helsi.me. Записаних на вакцинацію просять приходити заздалегідь та вже мати підписану декларацію з сімейним лікарем.

За словами щеплених, процедура отримання вакцини займає від 20 хвилин до години. А от для тих, хто приходить до МВЦ у порядку живої черги, ситуація може бути значно більш складно. Оскільки у черзі з самого ранку можуть перебувати сотні жителів столиці.

Крім того, з 5 липня до 11 липня у Києві працюватиме центр вакцинації на Atlas Weekend. Щепитися можна також за попереднім записом. При цьому не обов'язково мати білет на вхід до фестивалю.

Також у Києві постійно щеплюють людей у поліклініках, де кожен повнолітній може отримати вакцину компанії Sinopharm. Для цього також краще записатися на певний час за допомогою Helsi.me.

Станом на 5 липня у Києві роблять щеплення 3 препаратами – Comirnaty від Pfizer, Vaxzevria компанії Astrazeneca, а також CoronaVac китайської Sinopharm. Першу вакцину отримують лише депутати, судді, медики, а також працівники закладів освіти. Другу роблять лише тим, хто вже отримав першу дозу цього ж препарату. А от доступ до CoronaVac фактично мають всі, хто лише хоче вакцинуватися.