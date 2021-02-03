У Києві правоохоронці можливо будуть перекривати рух центральними вулицями 3 лютого. У столиці заплановані масові акції, зокрема, під будівлею Верховної Ради України та Кабінетом Міністрів України.

Джерело: МВС України

Задля забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих акцій працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування.

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У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації та погіршенням погодних умов,

– йдеться у повідомленні.

Також поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.