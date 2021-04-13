У Києві туман: водіїв просять бути уважними
У Києві чекають туман / 24 канал
У Києві вночі та зранку 14 квітня очікується туман. Водіїв попереджають про небезпеку на дорозі.
Джерело:КМДА
За даними Укргідрометцентру видимість може становити 200 – 500 метрів. Рівень небезпечності "жовтий".
Читайте також Колапсу нема, збитки величезні: експерти порахували втрати Києва через відсутність транспорту
Поради водіям
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Яка буде погода у Києві 14 квітня
Завтра в столиці визирне сонце і потеплішає до +15. Опадів не очікується, хоча практично весь день буде хмарно з проясненнями. Очікується вітер зі швидкістю до 2,9 метра у секунду.
Поділитися новиною