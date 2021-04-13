У Києві туман: водіїв просять бути уважними

У Києві вночі та зранку 14 квітня очікується туман. Водіїв попереджають про небезпеку на дорозі.

За даними Укргідрометцентру видимість може становити 200 – 500 метрів. Рівень небезпечності "жовтий".

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Поради водіям

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Яка буде погода у Києві 14 квітня

Завтра в столиці визирне сонце і потеплішає до +15. Опадів не очікується, хоча практично весь день буде хмарно з проясненнями. Очікується вітер зі швидкістю до 2,9 метра у секунду.