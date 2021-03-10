В київському університеті на 8 березня урочисто відкрили жіночий туалет: відео
У Києві в Державному університеті телекомунікацій напередодні 8 березня урочисто відкрили жіночий туалет. Під час дійства перерізали стрічку та зачитали вітальний вірш.
Джерело:фейсбук Ірини Наволнєвої
Доповідач підкреслив, що ректор закладу особисто дозволив жінкам обрати колір плитки та необхідне обладнання.
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Відкриття жіночого туалету приурочили до 8 березня.
Сьогодні настав день відкриття першого відремонтованого туалету. Вам сподобається наша робота. В ній наша любов до вас,
– сказав під час промови чоловік, який був ведучим цього заходу.
Також він зачитав вірш.
На урочистому відкритті жіночого туалету було чимало людей – ймовірно це члени колективу цього Університету.
Після офіційного відкриття й перерізання стрічки, аби відзначити такий момент, усіх запросили на келих шампанського.
В київському університеті на 8 березня урочисто відкрили жіночий туалет: дивіться відео
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