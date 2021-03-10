В київському університеті на 8 березня урочисто відкрили жіночий туалет: відео

У Києві в Державному університеті телекомунікацій напередодні 8 березня урочисто відкрили жіночий туалет. Під час дійства перерізали стрічку та зачитали вітальний вірш.

Доповідач підкреслив, що ректор закладу особисто дозволив жінкам обрати колір плитки та необхідне обладнання.

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Відкриття жіночого туалету приурочили до 8 березня.

Сьогодні настав день відкриття першого відремонтованого туалету. Вам сподобається наша робота. В ній наша любов до вас,

– сказав під час промови чоловік, який був ведучим цього заходу.

Також він зачитав вірш.

"Ви, я певен, оціните нас. Ну а ми вас вже оцінили – найвищій поставили бал. Ви умом та красою нас полонили. Ми ж для вас відкриваємо цей зал".

На урочистому відкритті жіночого туалету було чимало людей – ймовірно це члени колективу цього Університету.

Після офіційного відкриття й перерізання стрічки, аби відзначити такий момент, усіх запросили на келих шампанського.

В київському університеті на 8 березня урочисто відкрили жіночий туалет: дивіться відео