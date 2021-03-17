У Києві у вагітної баристи відібрали 200 гривень чайових: відео
У Києві на Дарниці 16 березня двоє молодих хлопців пограбували кав’ярню. Вони винесли банку з чайовими поки вагітна бариста мила підлогу. Там було 200 гривень.
Джерело:24 канал
Інцидент стався на вулиці Декабристів, 10. Юні грабіжники потрапили на камери спостереження, тож одного вже впіймали.
Читайте також У Києві зіпсували скульптури хлопчиків-дзюркунчиків: зламали струмінь та написали ACAB
"Злочин століття"
На відеозаписах видно, що хлопці спершу оцінили обстановку довкола кав’ярні, дочекалися, коли всередині й на вулиці поблизу не буде свідків.
Один з хлопців зайшов у приміщення, забрав із барної стійки банку з чайовими та втік.
Бариста в цей час протирала підлогу і не встигла зреагувати. Вагітна жінка спробувала погнатися за крадієм, але марно.
У Києві у вагітної баристи відібрали 200 гривень чайових: дивіться відео
Ось цього хлопця вже затримали.
Поділитися новиною