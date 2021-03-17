У Києві у вагітної баристи відібрали 200 гривень чайових: відео

У Києві на Дарниці 16 березня двоє молодих хлопців пограбували кав’ярню. Вони винесли банку з чайовими поки вагітна бариста мила підлогу. Там було 200 гривень.

Інцидент стався на вулиці Декабристів, 10. Юні грабіжники потрапили на камери спостереження, тож одного вже впіймали.

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"Злочин століття"

На відеозаписах видно, що хлопці спершу оцінили обстановку довкола кав’ярні, дочекалися, коли всередині й на вулиці поблизу не буде свідків.

Один з хлопців зайшов у приміщення, забрав із барної стійки банку з чайовими та втік.

Бариста в цей час протирала підлогу і не встигла зреагувати. Вагітна жінка спробувала погнатися за крадієм, але марно.

У Києві у вагітної баристи відібрали 200 гривень чайових: дивіться відео

Ось цього хлопця вже затримали.