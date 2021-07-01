Понівечені автомобілі помітили під Берестейським мостом зранку 1 липня. Наразі рух там ускладнений.
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Місце, де перекинулася фура: відео Obozrevatel
Чому трапилася аварія
У телеграмі Солом'янського району повідомили, що це сталося через те, що у водія тріснуло колесо. Внаслідок ДТП відкинуло легковик, який врізався в опору моста.
На фото видно, що у фури відкинулась вперед кабіна водія. Кузов транспорту зігнувся та частково порвався його тент.
Місце аварії, де розвалилась вантажівка / Фото dtp.kiev.ua та Obozrevatel
Також помітно, що з нього вивалились шматки каменю, які схожі на бордюри. Ймовірно, саме вони були вантажем транспорту.
У КМДА коментуючи цю подію повідомили, що є 2 потерпілих внаслідок цієї аварії. Їх вже госпіталізували, проте травми в них незначні. Також повідомили, що опори моста не ушкоджені.
За даними Obozrevatel, фура спершу протаранила легковик. Після цього вона полетіла в опору мосту.
На відео з місця видно, що туди прибули рятувальники, а також швидка. Правоохоронці поки ніяк не коментували цю подію. Проте в телеграмі Патрульної поліції Києва написали, що в рух у цьому місці наразі ускладнений.
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