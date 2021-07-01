У Києві вантажівка розвалилася в ДТП: могла впасти з мосту – відео

На проспекті перемоги в Києві сталася карколомна аварія фури. Користувачі мережі припускають, що вона впала з моста. Вантажівка практично повністю розвалилася, а також зачепила легковик.

Понівечені автомобілі помітили під Берестейським мостом зранку 1 липня. Наразі рух там ускладнений.

До теми Моторошна ДТП на трасі Київ – Чоп: загинули 2 іноземців, 3 у лікарні – фото

Місце, де перекинулася фура: відео Obozrevatel

Чому трапилася аварія

У телеграмі Солом'янського району повідомили, що це сталося через те, що у водія тріснуло колесо. Внаслідок ДТП відкинуло легковик, який врізався в опору моста.

На фото видно, що у фури відкинулась вперед кабіна водія. Кузов транспорту зігнувся та частково порвався його тент.

Місце аварії, де розвалилась вантажівка / Фото dtp.kiev.ua та Obozrevatel

Також помітно, що з нього вивалились шматки каменю, які схожі на бордюри. Ймовірно, саме вони були вантажем транспорту.

У КМДА коментуючи цю подію повідомили, що є 2 потерпілих внаслідок цієї аварії. Їх вже госпіталізували, проте травми в них незначні. Також повідомили, що опори моста не ушкоджені.

За даними Obozrevatel, фура спершу протаранила легковик. Після цього вона полетіла в опору мосту.

На відео з місця видно, що туди прибули рятувальники, а також швидка. Правоохоронці поки ніяк не коментували цю подію. Проте в телеграмі Патрульної поліції Києва написали, що в рух у цьому місці наразі ускладнений.

Аварія вантажівки під мостом після приїзду екстрених служб: відео телеграму "Київ без цензури"