Отримані травми були несумісні з життям, пішоходи померли на місці. Наразі триває досудове розслідування. Інцидент стався ввечері 18 червня.
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Аварія сталася на проспекті Бажана. Туди одразу прибула слідчо-оперативна група із розслідування ДТП, а також патрульні поліцейські та лікарі.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, пішоходи, ймовірно, перебували у стані алкогольного сп'яніння. Приблизно за 200 метрів від місця ДТП є підземний пішохідний перехід.
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Що відомо про жертв
- За попередньою інформацією, пішоходи перебігали проїжджу частину у невстановленому місці.
- Відомо, що загинув 35-річний чоловік. Особу жінки наразі ще встановлюють правоохоронці.
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