У Києві вантажівка на смерть збила 2 пішоходів: перебігали дорогу

У Дарницькому районі Києва сталася смертельна ДТП. Вантажівка збила чоловіка та жінку, які переходили дорогу у невстановленому місці.

Отримані травми були несумісні з життям, пішоходи померли на місці. Наразі триває досудове розслідування. Інцидент стався ввечері 18 червня.

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Аварія сталася на проспекті Бажана. Туди одразу прибула слідчо-оперативна група із розслідування ДТП, а також патрульні поліцейські та лікарі.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, пішоходи, ймовірно, перебували у стані алкогольного сп'яніння. Приблизно за 200 метрів від місця ДТП є підземний пішохідний перехід.

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Що відомо про жертв

За попередньою інформацією, пішоходи перебігали проїжджу частину у невстановленому місці.

Відомо, що загинув 35-річний чоловік. Особу жінки наразі ще встановлюють правоохоронці.

Що загрожує водію вантажівки

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Санкція відповідної статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортом до 3 років.