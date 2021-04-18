У Києві на Лісному масиві сталося вбивство. Інцидент трапився пізнього вечора 17 квітня – приблизно опівночі наступного дня.

Тіло вбитого чоловіка виявили на Лісному проспекті. Зараз на місці працюють слідчі.

Ще одна гучна подія Розчленував та виніс у парк у різних сумках: поліція затримала вбивцю львів'янки – відео

Що відомо наразі

Вбитий має східну зовнішність, імовірно арабську. Йому – приблизно 35 – 40 років.

Місцеві кажуть, що чоловік працював у магазині квітів. Власне тут і виявили його тіло. Також повідомляють, що він був привітним.

Зараз невідомо, які саме пошкодження отримав убитий. Проте вже можна стверджувати, що смерть була насильницькою – на місці видно сліди крові.

На кадрах з місця видно, що чоловік лежить на підлозі.

Слідчі дії тривають. Зокрема, патрульні зупиняють автомобілі на Лісовому масиві для перевірки орієнтування на вбивцю, яке вони отримали.