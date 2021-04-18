У Києві вбили людину східної зовнішності: відео з місця

У Києві на Лісному масиві сталося вбивство. Інцидент трапився пізнього вечора 17 квітня – приблизно опівночі наступного дня.

Тіло вбитого чоловіка виявили на Лісному проспекті. Зараз на місці працюють слідчі.

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Що відомо наразі

Вбитий має східну зовнішність, імовірно арабську. Йому – приблизно 35 – 40 років.

Місцеві кажуть, що чоловік працював у магазині квітів. Власне тут і виявили його тіло. Також повідомляють, що він був привітним.

Зараз невідомо, які саме пошкодження отримав убитий. Проте вже можна стверджувати, що смерть була насильницькою – на місці видно сліди крові.

На кадрах з місця видно, що чоловік лежить на підлозі.

Слідчі дії тривають. Зокрема, патрульні зупиняють автомобілі на Лісовому масиві для перевірки орієнтування на вбивцю, яке вони отримали.

На жаль, поки більше інформації немає. Якщо з'являться певні деталі, ми обов'язково повідомимо. Слідкуйте за новинами на 24 каналі.

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