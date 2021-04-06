У Києві вбивцю відомої стилістки Катерини Положай засудили до довічного

Колишнього чоловіка відомої стилістки Катерини Положай, який з особливою жорстокістю вбив жінку в її салоні краси, визнали винним. У Шевченківському суді Києва 6 квітня йому оголосили вирок.

Слідчі встановили та довели, що злочинець ретельно готувався до вбивства. Вже після позбавлення жінки життя він вигадав собі алібі та намагався уникнути покарання. Втім, правоохоронці досить швидко встановили особу підозрюваного.

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Чоловіка засудили за скоєння умисного вбивства з особливою жорстокістю, а також викрадення майна.

Що відомо про вбивство Катерини Положай у Києві

Злочин стався 19 листопада 2015 року у Шевченківському районі Києва.

Колишній чоловік стилістки приїхав до салону краси, яким володіла жінка, та чекав на її появу.

Коли Положай відчинила заклад, він увійшов до нього. Всередині між колишнім подружжям стався конфлікт.

Чоловік багато разів вдарив стилістку по обличчю та шиї гострим предметом. Від отриманих поранень стилістка померла на місці.

Зловмисник намагався знищити речові докази та прикривався вигаданим алібі.

Слідчі зуміли зібрати достатню кількість доказів причетності засудженого до резонансного вбивства, а працівники прокуратури довели його провину під час судових засідань.

Окрім максимально можливого покарання у вигляді довічного ув'язнення судді задовольнили й цивільні позови сторони потерпілих по цій справі. З засудженого стягнуть по 5 мільйонів гривень в якості компенсації моральної та матеріальної шкоди двом дітям та батькам вбитої.

До набрання вироком законної сили обвинувачений, який свою вину у скоєнні злочину не визнав, перебуватиме під вартою.