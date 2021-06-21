У київській фанзоні величезний натовп людей зібрався, щоб підтримати збірну на Євро-2020: відео

У третьому турі групи C на Євро-2020 в понеділок, 21 червня, зустрілися збірні України та Австрії. Вболівальники "синьо-жовтих" зібралися в усіх куточках нашої держави, щоб підтримати національну команду.

У Києві тисячі людей прийшли у фанзону та спостерігають за поєдинком на великому екрані.

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Перед початком зустрічі проти Австрії шанувальники нашої збірної заспівали гімн України.

Українці підтримують збірну: коротко

Вболівальники збірної України прибули до Бухареста, щоб підтримати нашу національну команду в матчі Євро-2020 проти Австрії.

У столиці Румунії фани за кілька годин до поєдинку організували марш від міста до стадіону. Під час ходи вони скандували:

"У-кра-ї-на!";

"Слава Україні! Героям слава!";

"Путін – х*йло!".

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