У Києві на ВДНГ силовики виносять обладнання та документи: триває обшук

Джерело:Пресслужба ВДНГ
У Києві на ВДНГ триває обшук. Навіщо силовики виносять документи та обладнання наразі не відомо.
Коментувати ситуацію вони не хочуть. Про причини оперативних дій правоохоронців й не знає директор "Експоцентр Україна" Євген Мушкін. До нього додому теж завітали з обшуком. До того ж йому заборонили користуватися телефоном.
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Мушкін пише на своїй сторінці у фейсбуці, що завжди був відкритий для перевіряючих органів.
Минулого тижня я був справді щасливий, що ми нарешті закрили величезний податковий борг ВДНГ перед державою, який накопичувався багато років. Але, мабуть, мої спроби відстояти цілісність території і зробити ВДНГ прикладом успішного відродження та трансформації державної інституції в Україні комусь не дають спокою,
— припустив Мушкін.
За інформацією пресслужби ВДНГ, правоохоронці підозрюють Мушкіна у нібито зловживанні власним службовим становищем та отриманням неправомірної вигоди за передачу в оренду державного майна.