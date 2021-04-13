У Києві на ВДНГ силовики виносять обладнання та документи: триває обшук

У Києві на ВДНГ триває обшук. Навіщо силовики виносять документи та обладнання наразі не відомо.

Коментувати ситуацію вони не хочуть. Про причини оперативних дій правоохоронців й не знає директор "Експоцентр Україна" Євген Мушкін. До нього додому теж завітали з обшуком. До того ж йому заборонили користуватися телефоном.

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Реакція директора

Мушкін пише на своїй сторінці у фейсбуці, що завжди був відкритий для перевіряючих органів.

Минулого тижня я був справді щасливий, що ми нарешті закрили величезний податковий борг ВДНГ перед державою, який накопичувався багато років. Але, мабуть, мої спроби відстояти цілісність території і зробити ВДНГ прикладом успішного відродження та трансформації державної інституції в Україні комусь не дають спокою,

— припустив Мушкін.

Є підозри

За інформацією пресслужби ВДНГ, правоохоронці підозрюють Мушкіна у нібито зловживанні власним службовим становищем та отриманням неправомірної вигоди за передачу в оренду державного майна.