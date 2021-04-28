Щоб якомога менше киян порушували протиепідеміологічні норми, на Великдень та поминальні свята на вулиці столиці випустять додаткові сили патрульних та муніципальної варти.

За словами мера столиці Віталія Кличка, на Великодень та поминальні дні у Києві не тільки посилять карантин, але й контроль над тим, як його дотримуються жителі та заклади. Працюватимуть правоохоронці не тільки у парках та скверах, але й біля релігійних установ.

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Під час поминальних днів поліцейські та бійці муніципальної варти слідкуватимуть за чисельністю людей та масковим режимом на міських кладовищах.

Які обмеження діятимуть у Києві на Великодні свята

Як стверджує міський голова, представники влади столиці розробили протиепідемічні правила, які працюватимуть у святкові дні.

Представникам всіх конфесій рекомендували проводити богослужіння онлайн і суворо слідкувати за соціальною дистанцією та масковим режимом всередині храмів.

Освячення пасхальних кошиків церковники мають здійснювати на вулиці з дотриманням дистанції між парафіянами.

Кличко підкреслив, що повернутися до звичайного життя після локдауну Київ ніяк не може. Оскільки ситуація потребує суворого контролю за розповсюдженням COVID-19.

Ми будемо послаблювати карантин поступово, зважаючи на ситуацію. Бо важливо не втратити контроль над розповсюдженням хвороби і не допустити нового інфекційного вибуху,

– наголосив мер.

У Великодень у Києві діятимуть обмеження, які передбачені помаранчевою зоною адаптивного карантину. З червоної зони Київ має офіційно вийти 1 квітня.



Які обмеження діють у кожній із зон карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу