У Києві на Великдень посилять карантинні заходи та контроль за їх дотриманням

Джерело:КМДА
Щоб якомога менше киян порушували протиепідеміологічні норми, на Великдень та поминальні свята на вулиці столиці випустять додаткові сили патрульних та муніципальної варти.
За словами мера столиці Віталія Кличка, на Великодень та поминальні дні у Києві не тільки посилять карантин, але й контроль над тим, як його дотримуються жителі та заклади. Працюватимуть правоохоронці не тільки у парках та скверах, але й біля релігійних установ.
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Як стверджує міський голова, представники влади столиці розробили протиепідемічні правила, які працюватимуть у святкові дні.
Кличко підкреслив, що повернутися до звичайного життя після локдауну Київ ніяк не може. Оскільки ситуація потребує суворого контролю за розповсюдженням COVID-19.
Ми будемо послаблювати карантин поступово, зважаючи на ситуацію. Бо важливо не втратити контроль над розповсюдженням хвороби і не допустити нового інфекційного вибуху,
– наголосив мер.
Які обмеження діють у кожній із зон карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу