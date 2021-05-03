Згідно зі статистикою від РНБО, у Києві захворюваність на COVID-19 за добу впала на 46%. Однак це, судячи з усього, пов'язане з вихідними та різким зменшенням кількості людей, які здавали тести, а не з перемогою над хворобою.

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У Центрі громадського здоров'я звітують про 160 позитивних ПЛР-тестів, які зробили за 2 травня.

Хворіє майже рекордна кількість киян

Хоча ситуацію з розповсюдженням COVID-19 у Києві чиновники називають такою, що стабілізувалася, наразі інфікованими є 67 274 людини. І ця кількість є ледве не рекордною за увесь час пандемії.

За 2 травня померли від коронавірусної хвороби 23 людини. Одужали лише 66.

Чи робили на Великдень у столиці щеплення, невідомо. Востаннє посадовці оновлювали інформацію про вакцинацію населення в столиці ще 1 травня. Тоді за добу дозу препарату проти COVID-19 отримали 74 особи.

З початку пандемії у Києві: захворіли на COVID-19 196 441 мешканці;

померли 4666 людей;

одужав 123 501 житель Києва.

З 1 травня у Києві послабили карантин. Пом'якшення протиепідеміологічних заходів заплановані на 5 травня. У столиці відкриють дитячі садочки, школи та виші. У спортивних закладах дозволять почати навчально-тренувальний процес. Також кияни отримають повний доступ до соціальних послуг.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу