У Києві через вибух обвалився двоповерховий будинок: під завалами можуть бути люди

Джерело:ДСНС Києва
У Києві, в Солом‘янському районі, 3 квітня стався вибух у будинку. В результаті двоповерхова будівля обвалилась. Цілком ймовірно, що під завалами залишились люди.
Аварія сталась на вулиці Карла Маркса близько 15:43. До будинку одразу прибули рятувальники.
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За попередньою інформацією, стався вибух газу у гаражі біля будинку. У результаті гараж та сусідню літню кухню зруйновано повністю, частину будинку теж. Щоправда, точні причини ще встановлюють.
Власниця гаражу розповіла, що там нікого не було, коли стався вибух. Однак в інших будівлях могли перебувати люди. Рятувальники розбирають завали та шукають потерпілих.
Наразі до місця аварії вирушив кран, аби підняти плити та переконатись, що під ними нікого немає. Крім того, залучили 7 одиниць техніки та 37 рятувальників.