У Києві через вибух обвалився двоповерховий будинок: під завалами можуть бути люди

У Києві, в Солом‘янському районі, 3 квітня стався вибух у будинку. В результаті двоповерхова будівля обвалилась. Цілком ймовірно, що під завалами залишились люди.

Аварія сталась на вулиці Карла Маркса близько 15:43. До будинку одразу прибули рятувальники.

До речі Вибухнув газ у житловому будинку в Одесі: постраждало кілька людей – відео

Чому стався вибух

За попередньою інформацією, стався вибух газу у гаражі біля будинку. У результаті гараж та сусідню літню кухню зруйновано повністю, частину будинку теж. Щоправда, точні причини ще встановлюють.

Під завалами шукають людей

Власниця гаражу розповіла, що там нікого не було, коли стався вибух. Однак в інших будівлях могли перебувати люди. Рятувальники розбирають завали та шукають потерпілих.

Наразі до місця аварії вирушив кран, аби підняти плити та переконатись, що під ними нікого немає. Крім того, залучили 7 одиниць техніки та 37 рятувальників.

Схожі інциденти: останні новини