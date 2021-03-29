Залишилось 12 дітей: у Києві від COVID-19 померло подружжя переселенців – фото
В Олександрівській міській лікарні Києва 29 березня померла мешканка Васильківського району області Діана Родікова. Минулого тижня від викликаних коронавірусною хворобою ускладнень помер її чоловік Володимир.
Джерело:фейсбук Наталії Баласинович
Про смерть подружжя, яке виховувало 12 дітей, написала у фейсбуці голова Васильківської районної ради Київської області Наталія Баласинович. Політик висловила співчуття дітям, родичам та друзям сім'ї Родікових.
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Нещодавно стала матір'ю-героїнею
- Сім'я Родікових була відомою на Київщині. Подружжя з початком війни переїхало сюди з Макіївки Донецької області.
- 12 лютого цього року Діану Родікову нагородили званням мати-героїня.
- Втім, у березні чоловік із жінкою важко захворіли на коронавірус. У них майже миттєво почалися ускладнення, через що подружжя госпіталізували до Олександрівської лікарні.
- 20 березня у реанімації помер Володимир Родіков.
Дружину чоловіка медики намагалися рятувати ще 9 днів, але її організм не витримав. Без батьків залишились 5 спільних дітей пари, а також 8 прийомних. Старші син та донька родини Родікових вже живуть окремо, оскільки є повнолітніми.
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