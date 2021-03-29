Залишилось 12 дітей: у Києві від COVID-19 померло подружжя переселенців – фото

В Олександрівській міській лікарні Києва 29 березня померла мешканка Васильківського району області Діана Родікова. Минулого тижня від викликаних коронавірусною хворобою ускладнень помер її чоловік Володимир.

Про смерть подружжя, яке виховувало 12 дітей, написала у фейсбуці голова Васильківської районної ради Київської області Наталія Баласинович. Політик висловила співчуття дітям, родичам та друзям сім'ї Родікових.

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Також чиновниця в котрий раз наголосила на важливості дотримування всіх карантинних заходів, оскільки ситуація з COVID-19 залишається вкрай важкою.

Нещодавно стала матір'ю-героїнею

Сім'я Родікових була відомою на Київщині. Подружжя з початком війни переїхало сюди з Макіївки Донецької області.

12 лютого цього року Діану Родікову нагородили званням мати-героїня.

Втім, у березні чоловік із жінкою важко захворіли на коронавірус. У них майже миттєво почалися ускладнення, через що подружжя госпіталізували до Олександрівської лікарні.

20 березня у реанімації помер Володимир Родіков.

Дружину чоловіка медики намагалися рятувати ще 9 днів, але її організм не витримав. Без батьків залишились 5 спільних дітей пари, а також 8 прийомних. Старші син та донька родини Родікових вже живуть окремо, оскільки є повнолітніми.

За минулу добу у Києві офіційно зафіксували 402 нових випадків інфікування коронавірусом. 25 пацієнтів померли. Кількість людей, які одужали від захворювання, як і раніше залишається значно меншою, щоб можна було казати про позитивну динаміку.