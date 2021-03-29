Залишилось 12 дітей: у Києві від COVID-19 померло подружжя переселенців – фото

Джерело:фейсбук Наталії Баласинович
В Олександрівській міській лікарні Києва 29 березня померла мешканка Васильківського району області Діана Родікова. Минулого тижня від викликаних коронавірусною хворобою ускладнень помер її чоловік Володимир.
Про смерть подружжя, яке виховувало 12 дітей, написала у фейсбуці голова Васильківської районної ради Київської області Наталія Баласинович. Політик висловила співчуття дітям, родичам та друзям сім'ї Родікових.
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Дружину чоловіка медики намагалися рятувати ще 9 днів, але її організм не витримав. Без батьків залишились 5 спільних дітей пари, а також 8 прийомних. Старші син та донька родини Родікових вже живуть окремо, оскільки є повнолітніми.За минулу добу у Києві офіційно зафіксували 402 нових випадків інфікування коронавірусом. 25 пацієнтів померли. Кількість людей, які одужали від захворювання, як і раніше залишається значно меншою, щоб можна було казати про позитивну динаміку.