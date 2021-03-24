У Києві від COVID-19 знову померла рекордна кількість людей

Кількість нових випадків захворювання на COVID-19 у Києві, які офіційно визнали та внесли до статистики за 23 березня також побила рекорд за період третьої хвилі.

Невпинно зростає не тільки цифра активних хворих, але й кількість людей, які перебувають в тяжкому стані та потребують госпіталізації. А от кількість вільних ліжкомісць зменшується до критично маленьких показників.

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Згідно з офіційними даними апарата РНБО , за 23 березня у Києві померли 49 хворих на коронавірус. І це найбільший показник з початку пандемії.

Майже 4 тисячі позитивних тестів

В офіційну статистику також внесли 1300 нових випадків захворювання та 1350 підозр. За добу одужали від COVID-19 лише 333 особи, а загальна кількість хворих збільшилася на 918.

Навіть дані МОЗ свідчать про погіршення ситуації день у день та про те, що оголошений у столиці локдаун поки не дався взнаки.

Інформація від Центру громадського здоров'я, яку цього разу виклали на відповідному сайті, свідчить про те, що за минулу добу в лабораторіях столиці провели 12 496 тестів шляхом ПЛР. Серед них 3145 позитивних. Також 2952 особи здали аналізи на виявлення антитіл. 804 результати були позитивними.

Від початку пандемії у Києві:

3163 осіб померли від коронавірусу;

103 122 інфікованих одужали;

177 149 осіб не здали тест або лікарі не змогли підтвердити у них діагноз.