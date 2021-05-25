Судно крутилося й доволі швидко дрейфувало по течії й збивало буї. У цей час на річці рибалили поліцейські – у них був вихідний.

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Думали, що зачепить міст

Вони вирішили, що баржа може зачепити пішохідний міст, адже на судні був високий кран. Щоб попередити лихо, поліцейські негайно повідомили колег про ситуацію.

Поліція евакуювала усіх людей з моста, але, на щастя, баржа легко пройшла під ним й навіть не зачепила його. Згодом баржу вдалося відбуксувати у безпечне місце.

Інших подробиць в поліції не повідомляють. Наразі невідомо чому судно дрейфувало річкою без людей.