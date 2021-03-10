Київське видавництво "Книголав" узялось перекладати на українською мовою книгу шведського письменника. У ній, зокрема, навчають молодих хлопців займатися одностатевим сексом й використовувати моркву аби "підгодовуватись" до таких стосунків.

Скандал виник між перекладачкою, яка вважає, що не можна чіпати оригінальний текст, та редакторкою, яка рекомендує прибрати із книги суперечливі моменти.

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На бік редакторки стала й співвласниця видавництва Світлана Павелецька.

10 березня на своїй фейсбук-сторінці вона прокоментувала ситуацію. Павелецька вважає, що видавати книгу, яка називається "Повага. Хлопцям про кохання, секс і згоду", в оригінальному викладі в Україні може бути небезпечно.

Наприклад, в книзі написано, що "якщо хочеш перевірити свою орієнтацію, одягни ЛГБТ символіку і пройдися по місту".

Я як видавець не хочу нести відповідальність за 14-15 річного хлопчика, який так вийде на Троєщині, Відрадному, або в індустріальному районі Кривого Рогу, і замість сексуальності перевірить міцність черепа,

— зазначає вона.

Також Павелецька додала, що книга видавалася у Швеції, де "інший рівень розвитку суспільства, інші стереотипи".

Про моркву й гомосексуалізм

Також співвласниця видавництва вважає, що книга на правильно вчить молодь займатися сексом.

Там є момент, що для розробки ануса перед гомосексуальним досвідом, можна використовувати моркву. Я за будь-який секс, але я точно вважаю, що є місця, куди можуть потрапляти тільки частини тіла партнера або іграшки з секс-шопу,

— пише Павелецька.

Позиція перекладачки

Скандалити почала перекладачка Анна Топіліна, яка виклала пост у фейсбуці, а у ньому написала, що її переклад книги редагує "дама-сексолог", яка при цьому "одночасно заявляє, що розділ про одностатевий секс буде повністю видалений, і що автор вже на це погодився".

Перекладачка зазначила, що вважає це "проявом гомофобії" і порушенням її авторських прав.

Я продовжую офігівати від цієї дискотеки і звертаюся до автора. Він ні сном ні духом не знає про те, що книга буде порізана і переписана… Ви ж пам’ятаєте, що закон України не забороняє пропаганду гомосексуальних відносин дітям і що Україна – це не Росія, так?,

— пише Топіліна.

Позиція редакторки

Втім, редакторка Юлія Ярмоленко зазначає, що її пропозиції це лише рекомендації для видавництва.

Я не радила видаляти шматки тексту. Я взагалі ненавиджу щось коректувати. Чому ж тоді погодилася? Бо хотіла, щоб книжка в Україні вийшла. Бо автор і правовласники дали на це згоду,

— резюмує вона.

Реакція автора

Сам автор книги Інті Чавес Перес у своєму Twitter написав, що такої згоди не давав, хоча й не уточнив країну, про яку йдеться.

Отримую зараз багато повідомлень з однієї країни, де великий інфлюенсер проводить кампанію за видалення інформації про ЛГБТ з моєї книги "Повага". Як правовласник я можу заявити, що цього не станеться. Я обговорюю з місцевими активістами можливість відвідати країну,

— написав він.