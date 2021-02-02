У Києві відбудеться яскравий фестиваль гігантських китайських ліхтарів

У Києві на Співочому полі з 12 лютого до 28 березня 2021 року пройде фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Організатори заходу обіцяють яскраві емоції.
Джерело: фейсбук сторінка "Виставки Гігантських Китайських Ліхтарів"
Відвідувачі зможуть подивитись аж 30 ілюмінаційних локацій. Вони розкривають таємничий світ Піднебесної.
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Спеціальним гостем програми стане гігантський Вогняний Лев, з яким можна буде зробити оригінальне фото на пам’ять, – йдеться у повідомленні.
Усі інсталяції виконані вручну з натурального шовку і led-ламп, деякі досягають 6 метрів у висоту.
Крім гігантських світових фігур, на гостей чекає шоу-програма та фаєр-шоу у вихідні.
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Фестиваль працюватиме із 17:00 до 22:00 до 28 березня.
Організатори нагадують про необхідність дотримання правил протиепідемічної безпеки. Зокрема, маскового режиму та соціальної дистанції.
Місце проведення: Співоче поле Печерського ландшафтного парку, вул. Лаврська, 33.
Ціна: 200 гривень для дорослих й 75 гривень для дітей.