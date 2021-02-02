У Києві відбудеться яскравий фестиваль гігантських китайських ліхтарів

У Києві на Співочому полі з 12 лютого до 28 березня 2021 року пройде фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Організатори заходу обіцяють яскраві емоції.

Джерело: фейсбук сторінка "Виставки Гігантських Китайських Ліхтарів"

Відвідувачі зможуть подивитись аж 30 ілюмінаційних локацій. Вони розкривають таємничий світ Піднебесної.

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Список локацій:

легендарна теракотова армія,

велика китайська стіна,

долина квітів,

дерево бажань з чарівними пандами,

сичуанська опера,

персонажі стародавніх китайських казок та легенд.

Спеціальним гостем програми стане гігантський Вогняний Лев, з яким можна буде зробити оригінальне фото на пам’ять, – йдеться у повідомленні.

Усі інсталяції виконані вручну з натурального шовку і led-ламп, деякі досягають 6 метрів у висоту.

Крім гігантських світових фігур, на гостей чекає шоу-програма та фаєр-шоу у вихідні.

А також:

костюмовані актори – аніматори,

атракціони для дорослих та дітей,

фуд-корти,

тематичні зони з народністю Китаю,

майстер-класи та інтерактиви.

Фестиваль працюватиме із 17:00 до 22:00 до 28 березня.

Організатори нагадують про необхідність дотримання правил протиепідемічної безпеки. Зокрема, маскового режиму та соціальної дистанції.

Місце проведення: Співоче поле Печерського ландшафтного парку, вул. Лаврська, 33.

Ціна: 200 гривень для дорослих й 75 гривень для дітей.