Що відбувалося на марші ЛГБТ
Ще до початку заходу на Михайлівську площу прибули автобуси з правоохоронцями, які забезпечували порядок під час акції. До речі, їх було більше, ніж самих демонстрантів.
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Акцію посилено охороняли
Правоохоронці колонами йшли за представниками ЛГБ-спільноти. Вони оточили їх з усіх сторін, аби противники маршу не змогли прорватися усередину і завадити демонстрації.
Силовики посилено охороняли порядок на акції / Фото Klymenko Time
Правоохоронці прибули на площу ще до початку акції / Фото Klymenko Time
На вулицю вийшли противники ЛГБТ
На противагу Трансмаршу відбулася демонстрація представників організації "Традиція і порядок". До речі, вони вийшли на Софіївську площу з барабанами та священником.
Протестувальники вигукували гасла: "Бог, Батьківщина, патріархат", "Смерть ЛГБТ". Крім того, вони закликали не допустити "диктатури психічних захворювань хворих лівих екстремістів".
Підходячи до Михайлівської площі, учасники акції спалили прапор ЛГБТ-спільноти під вигуки "ганьба" та "ЛГБТ – це хвороба", пише Укрінформ.
Демонстранти спалили прапор ЛГБТ / Фото Укрінформ
Чоловік намагався напасти на учасників маршу трансгендерів
Один з учасників антиТрансмаршу з хрестом у руках намагався пробити колону із силовиків, які охороняли представників ЛГБТ-спільноти. Правоохоронці моментально повалили його на землю та скрутили.
Журналістам 24 каналу розповіли у поліції, що нападника не затримували, як повідомили деякі ЗМІ. Йому лише зробили попередження.
Чоловік намагався спровокувати конфлікт. Правоохоронці поспілкувалися з ним та встановили анкетні дані. Чоловіку зробили попередження та відпустили,
– заявили у поліції.
Дивіться відео з параду трансгендерів у Києві:
Загалом парад пройшов мирно. Учасники акції вигукували "Права трансгендерів – права людини". У руках вони мали плакати та кольорові прапори.
Акція закінчилася на площі Поштовій. Організатори закликали демонстрантів заходити у метро групами, аби уникнути провокацій.