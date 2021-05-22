Спалили прапор ЛГБТ: у Києві відбулися марші трансгендерів та їх противників – фото, відео

На Михайлівській площі у Києві 22 травня відбувся щорічний Трансмарш представників ЛГБТ-спільноти. Водночас на Софіївську площу вийшли противники демонстрації.

Що відбувалося на марші ЛГБТ

Ще до початку заходу на Михайлівську площу прибули автобуси з правоохоронцями, які забезпечували порядок під час акції. До речі, їх було більше, ніж самих демонстрантів.

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Акцію посилено охороняли

Правоохоронці колонами йшли за представниками ЛГБ-спільноти. Вони оточили їх з усіх сторін, аби противники маршу не змогли прорватися усередину і завадити демонстрації.



Силовики посилено охороняли порядок на акції / Фото Klymenko Time



Правоохоронці прибули на площу ще до початку акції / Фото Klymenko Time

На вулицю вийшли противники ЛГБТ

На противагу Трансмаршу відбулася демонстрація представників організації "Традиція і порядок". До речі, вони вийшли на Софіївську площу з барабанами та священником.

Протестувальники вигукували гасла: "Бог, Батьківщина, патріархат", "Смерть ЛГБТ". Крім того, вони закликали не допустити "диктатури психічних захворювань хворих лівих екстремістів".

Підходячи до Михайлівської площі, учасники акції спалили прапор ЛГБТ-спільноти під вигуки "ганьба" та "ЛГБТ – це хвороба", пише Укрінформ.



Демонстранти спалили прапор ЛГБТ / Фото Укрінформ

Чоловік намагався напасти на учасників маршу трансгендерів

Один з учасників антиТрансмаршу з хрестом у руках намагався пробити колону із силовиків, які охороняли представників ЛГБТ-спільноти. Правоохоронці моментально повалили його на землю та скрутили.

Журналістам 24 каналу розповіли у поліції, що нападника не затримували, як повідомили деякі ЗМІ. Йому лише зробили попередження.

Чоловік намагався спровокувати конфлікт. Правоохоронці поспілкувалися з ним та встановили анкетні дані. Чоловіку зробили попередження та відпустили,

– заявили у поліції.

Дивіться відео з параду трансгендерів у Києві:

Загалом парад пройшов мирно. Учасники акції вигукували "Права трансгендерів – права людини". У руках вони мали плакати та кольорові прапори.

Акція закінчилася на площі Поштовій. Організатори закликали демонстрантів заходити у метро групами, аби уникнути провокацій.

У листопаді 2020 року проведенню аналогічної ходи у центрі Києва намагалися перешкодити. Тоді щодо винуватців склали протоколи за дрібне хуліганство. Водночас під час Трансмашру у 2019 році виникли сутички. Тоді противники ЛГБТ-спільноти закидали демонстрантів яйцями і влаштували бійки.