Криза щодо наглядової ради УКФ: у Києві відбувся протест на тлі пресконференції Ткаченка

Олександр Ткаченко 8 червня святкує рік на посаді міністра культури та інформаційної політики. Відбувається це на тлі кризи в Українському культурному фонді.

Культурні діячі написали відкритого листа президенту Володимиру Зеленському та власне Олександру Ткаченку, де звинуватили наглядову раду УКФ в ручному управлінні, а також попросили допомогти розв'язати ситуацію. Основна претензія – непрозорий конкурс на фінансування культурних проєктів.

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Біля будівлі, де звітував міністр, пройшов мітинг

З цього приводу 8 червня люди вийшли на акцію протесту біля Національного художнього музею України. Протест пройшов біля будівлі, де звітував очільник мінкульту.

Учасники акції зустрічали міністра Олександра Ткаченка імпровізованим концертом. Головною вимогою мітингувальників було те, щоб розпустили наглядову раду УКФ та скасували її рішення.

Вкрай непрозорі процедури. Вони за кілька годин, за 2 дні, нівелювали зусилля сотень експертів, що працювали над проєктами,

– сказав кінокритик Олександр Гусєв.

Реакція Ткаченка

Олександр Ткаченко відреагував на відповідну акцію, він сказав, що запросив наглядову раду УКФ до міністерства, щоб роз'яснити ситуацію. За його словами, спочатку потрібно ухвалити законопроєкт, яким можна регулювати питання Українського культурного фонду та відповідної ради.

Окрім того, на пресконференції міністр сказав що є прихильником "лагідної" українізації, тому він підтримував законопроєкт, який нещодавно не ухвалили депутати – він стосувався відтермінування дій мовного закону, які стосувалися дубляжу зокрема.

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Міністр культури зазначив, що якщо мовиться про обов'язковість використання мови у сфері послуг, важливо бути обережними щодо можливої маніпуляції у разі застосування штрафів.

"Прекрасно розумію, що якщо ці штрафи почнуть застосовуватись, особливо у східних та південних регіонах, це може бути використано не для популяризації української мови, а для розповсюдження тези, що мова насаджується. Я особисто проти", – сказав Олександр Ткаченко.

У Києві відбувся протест на тлі пресконференції Ткаченка: дивіться відео