Віталій Кличко повідомив, що у Києві вже 5 квітня розпочнеться процес відключення від опалення житлових будинків. Водночас у лікарнях, школах та садочках це робитимуть лише за їх заявками.

На відключення опалення комунальникам знадобиться 5 днів. Мер зазначив, що синоптики обіцяли теплу погоду, температура буде вищою за 8 градусів тепла.

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Такі показники дають право за нормативами відключати тепло в житлових будинках. Але у лікарнях, дитячих садочках та школах все одно опалюватимуть – допоки керівництво не попросить про відключення.

Дають можливість економити

Також Віталій Кличко підкреслив, що у Києві вже кілька років відключають опалення раніше за призначений строк – 15 квітня.

Це робимо для того, аби кияни могли трохи зекономити на сплаті за опалення,

– повідомив мер.

Раніше сайт 24 каналу розповідав як можна заощаджувати на комунальних платежах.

Також на сайті йшлося про те, що деякі кияни не вірили платіжкам, які їм надсилали за опалення. Втім, "Київтеплоенерго" підтвердлило, що 10 – 17 тисяч гривень це реально.