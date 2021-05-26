У Києві відкрили нове кафе імені Лепса: співак відкрито підтримував російську агресію

У Києві у Гідропарку відкрили ще одне кафе імені Георгія Лепса. Російський співак відкрито підтримав окупацію Криму й агресивну політику Володимира Путіна.

Фото "Лепс-бару" опублікував у телеграмі громадський діяч Сергій Стерненко. Варто підкреслити, що це російська мережа й у Києві вже відкривали подібний заклад, але до початку війни у 2013 році.

Останні новини столиці Вчена рада КНУ Шевченка розгляне позбавлення Лукашенка звання почесного доктора

Він був розташований на вулиці Льва Толстого. Наразі невідомо, чи працює заклад.

Прибічник агресії

Тим часом у Києві в Гідропарку відкрили кафе на честь кримнашиста та прибічника російської агресії Грігорія Лєпса,

– пише Стерненко.

Що відомо про Григорія Лепса

У 2014 році він говорив про окупацію Криму: "для Росії дуже вигідно мати Крим".

Про президента країни-агресора РФ Володимира Путіна сказав: "Якщо президент так вирішив, значить так тому і бути".

Лепс внесений в базу сайту "Миротворець".

У вересні минулого року він виступав в окупованому Донецьку на центральній площі міста.

Також виступав в окупованому Криму. А в Москві брав участь у концерті на підтримку окупації півострова.

У березні цього року прокуратура АР Крим та міста Севастополя почала кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, серед яких і Лепс. Вони в травні 2018 року виступали на концерті з нагоди відкриття незаконно побудованого Керченського моста з Росії в окупований півострів.