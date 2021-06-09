Записатися на масову вакцинацію до МВЦ можна через сервіс helsi.me. Втім, на вихідних аж до 19 червня вільних місць в електронній черзі вже немає.

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Отримати щеплення проти COVID-19, згідно з умовами МОЗ, можуть всі, хто заздалегідь записався, а також зареєстрував заявку на вакцинацію у додатку "Дія".

Як записатися на масову вакцинацію від COVID-19 у Києві

Посадовці кажуть, що на сайті сервісу кожен бажаючий може обрати день та час вакцинації – з 10:00 до 13:00, або з 13:30 до 17:30.

Після цього користувачам має надійти смс-повідомлення, яке потрібно показати при вході до пункту вакцинації. Також із собою треба мати паспорт та підтвердження запису у "Дії".

Крім того, киян закликають завчасно укласти декларацію з сімейним лікарем, оскільки без неї зробити щеплення буде неможливо. Підписання декларації у МВЦ уповільнює процес вакцинації та може значно затримати чергу.

Попередній запис на масову вакцинацію наразі доступний лише у Києві. Проте ми сподіваємося, що скоро така можливість з'явиться й в інших жителів країни, – зазначили на сторінці HELSI для пацієнтів у фейсбуці.

Станом на 9 червня в Україні 1 328 068 жителів отримали першу дозу щеплення проти COVID-19. Другу дозу вакцини отримали 161 378 осіб.