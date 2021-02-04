У Києві 4 лютого відкрили оновлений сервісний центр МВС. Тут можна швидко й зручно отримати, до прикладу, довідку про несудимість або поставити на облік автівку.

Джерело: МВС

Центр розташований на проспекті Перемоги, 20 у Святошинському районі столиці і є найбільшим в Україні. Його побудували за принципом "прозорого офісу" – центр максимально орієнтований на комфорт відвідувачів.

Читайте також Київ 4 лютого паралізували затори: онлайн-карта

Що нового у центрі

В оновленому сервісному центрі МВС надають найширший спектр послуг – від видачі довідки про несудимість до постановки на облік транспортних засобів.

Простір приміщення оснащений сучасним обладнанням, що дозволяє обслуговувати громадян максимально швидко. Тут подбали і про відвідувачів з дітьми, для яких організували невеликий ігровий куточок.

Також встановили термінали в яких можна отримати талон й не стояти у черзі, а приємно чекати її на території центру.

У Києві відкрили оновлений сервісний центр МВС: дивіться фото

Крім того, тут організований спеціальний автодром для здачі практичних іспитів майбутніми автомобілістами, майданчик для експертів і парковка, здатна розмістити до 600 автомобілів.