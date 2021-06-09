У Києві відкрили перший БДСМ-клуб: там буде не лише біль й насильство

У Києві відкрили перший БДСМ-клуб. Його власники запевняють, що втілення сексуальних фантазій більше не табу, а такий вид "розваг" нібито не вважають збоченням.

Це буде закритий клуб для шанувальників субкультури БДСМ, яка за словами сексологів, є дуже популярною. Відвідувачам пропонують не лише дивитись на шоу, а й узяти у ньому участь.

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Без телефонів, камер й комплексів

Втім, клієнтам клубу обіцяють анонімність – всередині заборонена фото- і відеозйомка. Заклад назвали BiBar. Його власники підкреслюють, що це місце естетки та краси.

Шоу у клубі виглядає так / Фото BiBar

БДСМ – це про чуттєвість?

Власник клубу заявив, що люди звикли асоціювати БДСМ виключно з нав'язаною порноіндустрією картинкою: біль, кров і насильство. Насправді це про чуттєвість і емпатію.

Це місце для бажаючих спробувати нове, полоскотати нерви, долучитися до БДСМ-культури правильно і безпечно. Простір, в якому люди зможуть відкрито проявляти та реалізовувати свої фантазії. Це місце про естетику, красу і шоу,

– розповів власник клубу Олег Соколов.

Він також наголосив, що все, що відбувається в БДСМ-практиках, відбувається за обопільною згодою.

Згідно з даними Pornhub, у 2020 році Україна увійшла в топ-15 країн за інтересом до БДСМ.