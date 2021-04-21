У Києві у всіх районах відкрили виставку до 35-річчя Чорнобильської катастрофи
У Києві з 21 квітня у всіх районах відкрили інтерактивні виставки "35 років Чорнобильської катастрофи". На стендах – історія ліквідації наслідків аварії.
Джерело:КМДА
Виставка ілюструє, наскільки сильно катастрофа вплинула на усе життя киян. Нині в місті живе понад 48 тисяч людей, яких так чи інакше торкнулася катастрофа.
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Мета виставки
У рятувальній операції брали участь не тільки пожежники та військові, а й вчені, що досліджували вплив радіації, лікарі, які рятували постраждалих, міська адміністрація, яка намагалася зробити все можливе для захисту населення, та просто небайдужі громадяни.
Ці стенди – більше, ніж просто фотографії. Це нагадування про те, що аварія вплинула на життя тисяч людей і змінила світ назавжди,
– підкреслила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
Інтерактивна виставка буде проходити у всіх районах Києва. На кожній локації буде розміщено 5 інформаційних кубів.
У Києві відкрили виставку до 35-річчя Чорнобильської катастрофи: дивіться фото
Фото: КМДА
Перелік локацій
- Голосіївський район – парк імені М. Рильського;
- Дарницький район – парк "Позняки";
- Деснянський район – вулиця Маяковського, 29;
- Дніпровський район – парк "Перемоги" (вулиця Жмаченка);
- Оболонський район – парк "Наталка";
- Подільський район – площа Поштова;
- Святошинський район – парк "Совки";
- Солом’янський район – парк "Відрадний" (вулиця Героїв Севастополя, 35-37);
- Печерський та Шевченківський райони – вулиця Хрещатик (біля будівлі КМДА та інший бік вулиці).
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