У Києві з 21 квітня у всіх районах відкрили інтерактивні виставки "35 років Чорнобильської катастрофи". На стендах – історія ліквідації наслідків аварії.

Виставка ілюструє, наскільки сильно катастрофа вплинула на усе життя киян. Нині в місті живе понад 48 тисяч людей, яких так чи інакше торкнулася катастрофа.

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Мета виставки

У рятувальній операції брали участь не тільки пожежники та військові, а й вчені, що досліджували вплив радіації, лікарі, які рятували постраждалих, міська адміністрація, яка намагалася зробити все можливе для захисту населення, та просто небайдужі громадяни.

Ці стенди – більше, ніж просто фотографії. Це нагадування про те, що аварія вплинула на життя тисяч людей і змінила світ назавжди,

– підкреслила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Інтерактивна виставка буде проходити у всіх районах Києва. На кожній локації буде розміщено 5 інформаційних кубів.

У Києві відкрили виставку до 35-річчя Чорнобильської катастрофи: дивіться фото

Фото: КМДА

Перелік локацій

Голосіївський район – парк імені М. Рильського;

Дарницький район – парк "Позняки";

Деснянський район – вулиця Маяковського, 29;

Дніпровський район – парк "Перемоги" (вулиця Жмаченка);

Оболонський район – парк "Наталка";

Подільський район – площа Поштова;

Святошинський район – парк "Совки";

Солом’янський район – парк "Відрадний" (вулиця Героїв Севастополя, 35-37);

Печерський та Шевченківський райони – вулиця Хрещатик (біля будівлі КМДА та інший бік вулиці).

Чорнобильська катастрофа спричинена двома тепловими вибухами та подальшим руйнуванням четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції, розташованої у Київській області. Аварія сталась у ніч на 26 квітня 1986 року. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 000 осіб, насамперед ліквідатори катастрофи.