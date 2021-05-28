Наразі вакцинувати будуть китайським препаратом CoronaVac. 25 травня столиця отримала від Міністерства охорони здоров’я понад 20 тисяч доз.

Важливо Побічні ефекти від вакцинації в українців: дані по кожній вакцині

Кого вже вакцинували

Віталій Кличко повідомив, що загалом у столиці вже вакцинували понад 113 тисяч людей. Це, переважно, – медики, а також:

соціальні працівники,

вчителі,

паралімпійці,

маломобільні громадяни.

Вони отримали щеплення вакцинами, які раніше надало Міністерство охорони здоров’я: Covishield, CoronaVac, Pfizer та AstraZeneca. На сьогодні всі дози для первинної вакцинації використані. І триває ревакцинація,

– розповів мер.

Де є інші пункти вакцинації

Він також повідомив, що в Києві на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги районів працюють 98 додаткових стаціонарних пунктів щеплення, а також 15 мобільних бригад.

У них працюють медики, що пройшли спеціальну підготовку. Також місто вже підготувало ще 10 мобільних бригад для роботи на платформі Pfizer. Вони розпочнуть вакцинацію, як тільки в Україні з’явиться ця вакцина у необхідній кількості.