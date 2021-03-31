Повільніше – безпечніше: у Києві відмовилися переходити на "літню" швидкість для руху

Влада столиці відмовилася від підвищення максимально дозволеної швидкості на деяких дорогах міста до 80 кілометрів на годину. Мотивують таке рішення в КМДА тим, що жодна з 17 вулиць не підпадає під необхідні критерії для прискореного руху.

За словами директора комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" Віктора Чернія, остаточно запровадити максимально дозволену швидкість на позначці 50 кілометрів на годину посадовці вирішили після комісійного обстеження ділянок доріг. Мовиться про вулиці, на яких Київрада дозволяла збільшувати швидкість транспорту з 1 квітня до 1 листопада.

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На всіх 17 вулицях, де раніше діяла "сезонна швидкість", зберігається високий рівень аварійності та ДТП із тяжкими наслідками.

Де у Києві з 1 квітня не збільшуватимуть максимально дозволену швидкість

проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вулиця Саперно-Слобідська (від вул. Грінченка до Південного мосту);

вулиця Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

Через зупинки та велодоріжки

Чиновники та правоохоронці дослухалися до думки велосипедистів, які закликали не підвищувати дозволену швидкість для автівок. Також у КМДА звернули увагу на те, що на вулицях міста розміщені заклади масового відвідування людей, а також зупинки для транспорту без кишень.

На ці вулиці припадає третина усіх загиблих та п’ята частина всіх травмованих у ДТП в Києві за 3,5 роки. Це 182 смерті та 1789 травмованих. Такі висновки велоспільноти міста, що спираються на офіційні дані Патрульної поліції,

– зазначив Черній.